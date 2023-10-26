Мэр Минска рассказал, откуда в Беларуси берутся идеологи, что "должны чувствовать" и чьей жизнью жить

Опубликовано: 26.10.2023 10:49 , Обновлено: 26.10.2023

Председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев в четверг, 26 октября, обсудил с коллегами вопросы кадрового обеспечения идеологической работы на белорусских предприятиях и организациях. Он рассказал, как в стране "воспитывают" идеологов, что "должны чувствовать" и чьей жизнью жить.

По словам Кухарева, идеологов в Беларуси следует “воспитывать, а не ждать, что кто-то их приведет извне”. По его мнению, на каждом предприятии страны должен работать не единичный идеологический работник, а должна быть “выстроена четкая идеологическая вертикаль”, поскольку “фундамент идеологии государства – именно на местах, в организациях и на предприятиях”, сообщили в Мингорисполкоме.

Мэр Минска подчеркнул, что идеолог – это “и мастер, и завцеха, и руководитель структурного подразделения”, то есть все те, кто “работает с людьми и отвечает за людей”. По словам Кухарева, идеолог “должен жить жизнью людей, понимать их проблемы, чувствовать их, видеть на перспективу, какой проблемный вопрос может возникнуть, и с каждым человеком работать”.

В свою очередь председатель Совета Республики Наталья Кочанова заявила, что “от работы идеолога зависит очень многое”, причем, по её мнению, это должен быть именно отдельный специалист, занимающиеся только идеологической работой.

“В современном мире, где меняются традиционные ценности, происходит переформатирование мироустройства, работа идеологов выходит на первый план. Потому что надо уметь донести людям правдивую информацию о том, что происходит не только на твоем предприятии или в организации, но и в стране и в мире в целом”, - пояснила Кочанова.

Напомним, Министерство внутренних дел Беларуси разработало законопроект, предполагающий введение административной ответственности за пропаганду ЛГБТ, педофилии и смены пола. Об этом рассказал старший прокурор отдела по надзору за исполнением законодательства о несовершеннолетних и молодежи Генпрокуратуры Беларуси Роман Сидоренко. В эфире белорусского телевидения он также пояснил, что правоохранительные органы будут рассматривать как “пропаганду чайлдфри” идеологии.

В Генпрократуре Беларуси рассказали, что будут считать «пропагандой чайлдфри»