"Меня всегда направляли, а я отрабатывал" — Андрейченко рассказал, что будет делать после ухода из парламента

Опубликовано: 01.03.2024 15:02 , Обновлено: 01.03.2024

Председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко в пятницу, 1 марта, на встрече с журналистами рассказал, чем будет заниматься после окончания срока его депутатских полномочий. В текущий состав Палаты представителей восьмого созыва он не избирался, что дало основания предположить, что чиновник решил вовсе уйти из политики.

“Вы знаете, так у меня в жизни получилось: я начал официально работать в 1968 году. И ни одного дня перерыва у меня не было. За все это время работы я никогда никуда не устраивался и не просился на работу: меня всегда направляли, а я отрабатывал”, — сказал на встрече с журналистами представитель власти.

Также он подчеркнул, что родную Витебскую область не бросит и “поедет туда”, сообщило информагентство БелТА. Сам Андрейченко родился в Лиозненском районе и на сегодняшний день является уполномоченным представителем президента в Витебской области.

Ранее Телеграф сообщил, что Александр Лукашенко заявил о том, что пойдет на следующие президентские выборы, которые должны пройти в 2025 году.

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