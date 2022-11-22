Макея, Хренина и Вольфовича отправили в Армению на грузовом самолёте

Опубликовано: 22.11.2022 18:35 , Обновлено: 22.11.2022

Агентство Белта опубликовала фото, на котором видно, что министра иностранных дел Владимира Макея, глава Минобороны Виктора Хренина и секретаря Совбеза Александра Вольфовича отправили 22 ноября на саммит ОДКБ в Армении на военном грузовом самолёте ИЛ-76МД.

Почему было принято такое решение, там [link href=“https://t.me/belta_telegramm/168610?single” rel=“noopener” target=“_blank”] не рассказали [/link]. Зато уточнили, что “достаточно спартанские” условия не помешали белорусской делегации привезти в Армению “позитивный настрой”.

Для высокопоставленных чиновников предусмотрели кресла и стол.

“Белорусы, по крайней мере, позитивный настрой везут в Ереван. Потому что мы принимаем у солнечной Армении председательство. Поэтому мы должны все позитивное, что наработано, забрать, нарастить и в следующем году с чистой совестью уже передать председательство следующей стране”, - заявил госсекретарь Совбеза Александр Вольфович.

Известно, что в Армению также планирует полететь Александр Лукашенко, чтобы 23 ноября принять участие в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ. Беларусь должна принять председательство в организации коллективной безопасности на период 2022-2023 год.

[info_b]Ил-76 предназначен для транспортировки техники и грузов различного назначения. Самолёт способен доставлять, в зависимости от модификации, грузы максимальной массой 28—60 т на расстояние 3600—4200 км с крейсерской скоростью 770—800 км/ч.[/info_b]

Ранее Телеграф сообщил, что на российском государственном телеканале “Россия 1” заявили, что ОДКБ как организации коллективной безопасности уже не существует. А ее члены поддерживают в ООН США и Запад . Там заявили, что настоящих союзников России можно пересчитать на пальцах одной руки.

«ОДКБ не существует!» — На российском ТВ посчитали на пальцах одной руки своих союзников