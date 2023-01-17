Лукашенко заявил о «никаком эффекте» от «пертурбаций» в Минобразования

Опубликовано: 17.01.2023 15:53 , Обновлено: 17.01.2023

Александр Лукашенко на совещании 17 января поднял тему затеянной реорганизации и «пертурбаций» в системе белорусского образования.

По его словам, эффект получился «никакой, а шуму много», поэтому «пора эти все пертурбации и реорганизации заканчивать».

Про что вообще идет речь? Лукашенко напомнил, что просил, чтобы в Министерстве образования не было лишних «непонятно каких» структур. И привел в пример Департамент контроля качества образования и созданное недавно Национальное агентство по обеспечению качества образования.

«Был департамент. Потом перебросить — сделать управление — не нужен этот департамент. Но создают параллельно агентство. Ну, так а в чем тогда разница, в чем смысл?», — задался вопросом Лукашенко и подчеркнул, что фактически ничего не изменилось.

При этом обратил внимание, что нужно платить деньги и агентству, и людям («вы же там 35 или сколько человек набрали»).

Затем Лукашенко спросил у начальника одного из управления Минобразования Сергея Касперовича, может ли с функциями агентства справиться управление министерства.

«Управление со штатом чиновников, допустим, 8-10 человек…» — начал отвечать тот.

«Нет, я не говорю сейчас о численности. Надо, так и 200 будет», — заявил Лукашенко.

«Справится. Если достаточный ресурс», — отреагировал Касперович.

В итоге Лукашенко сказал, что не понимает «суть этой всей пертурбации». После озвучил много цифр:

«Хорошо, тут у вас в управлении 8 человек. А в агентстве 35. И оно справится. Так вы заберите 35. Даже не 35, а 30 можете забрать. Плюс этих 8. И справляйтесь».

По мнению Лукашенко, с этим вопросом даже один человек справится, если есть порядок. А в бардаке и 200 не смогут.

В конце концов он резюмировал, что со всем этим созданием новых структур только «хуже сделали».

Впрочем, при желании разобраться вы можете послушать весь диалог на записанном пресс-службой Лукашенко видео:

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Остановка «постоянных реформ» образования

К слову, чуть более месяца назад, в начале декабря 2022 года на совещании по вопросам образования Александр Лукашенко заявил, что в Беларуси необходимо прекратить постоянное реформирование системы образования. По его словам, это возмущает белорусов.

«Постоянные реформирования и совершенствования после сегодняшнего обсуждения должны быть прекращены! Кроме учебников… Вообще, это уже возмущает наших людей. И менять правила игры постоянно нельзя», — считает он. Однако исключение предложил сделать для учебников, которые продолжат переписывать.