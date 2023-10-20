Лукашенко заявил, что правительство Головченко "врёт и дезинформирует"

Опубликовано: 20.10.2023 14:27 , Обновлено: 20.10.2023

Александр Лукашенко 20 октября заявил, что Совет министров Беларуси в последнее время начал вводить его в заблуждение. Такое обвинение он сделал на совещании по планированию перспективных проектов.

“…меня больше всего в последнее время (я уже об этом где-то говорил) волнует то, что наше правительство вместо того, чтобы конкретным делом заниматься, начинает врать и дезинформировать президента”, - заявил он.

Александр Лукашенко отказался прилюдно приводить пример такого поведения, пообещав чиновникам потом рассказать. “Что тут удивляться, если это идет от министров наших, от наших губернаторов. Это недопустимо”, - расширил он круг тех чиновников, кто врёт, передает пресс-служба президента.

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Впрочем, Александр Лукашенко заявил, что это пока “не традиция”. “Но я боюсь, чтобы это не стало в Беларуси традицией - вранье. Глядя в кривое зеркало, мы страну не удержим. И новые импульсы ей не придадим, какие бы стратегические у нас планы ни существовали”, - описал он ближайшие перспективы Беларуси в случае такого подхода, назначенных им чиновников.

Ранее Александр Лукашенко 18 августа провел совещание, на котором раскритиковал подготовку системы образования к новому учебному году и отозвал из отпуска премьер-министра Беларуси Романа Головченко.

Лукашенко вызвал Головченко из отпуска. Что случилось?