Лукашенко заявил, что не знает, к чему готовить белорусов – «Непонятное время»

Опубликовано: 14.04.2026 14:00 , Обновлено: 14.04.2026

Президент Беларуси Александр Лукашенко 14 апреля на выездном совещании по вопросам комплексного социально-экономического развития Могилевской области признался, что не знает, к чему готовить белорусов. Он потребовал от всех "мобилизоваться", чтобы пережить нынешнее сложное время.

“Нам надо мобилизовываться сейчас, чтобы пережить это сложное время. Притом непонятное время. Я как Президент не знаю, к чему вас готовить”, - процитировала признание Лукашенко его Администрация.

По словам главы государства, вся работа в Беларуси сегодня ведётся под единым лозунгом: “Работаем, чтобы жить”.

“Не просто выжить, а чтобы жить. А что дальше? А дальше никто не знает, что произойдет, что там выкинут сильные мира сего”, - заявил Лукашенко.

При этом Президент посетовал на неправильно выстроенные приоритеты в вопросах развития экономики и создании условий работы для граждан.

“Всегда идеологически было так: создание условий для граждан, а потом - экономика. Ребята, так не будет. Это мы уже так избаловали своих людей. Будет экономика - будут и граждане жить нормально. Поэтому впереди экономика, производства. А у нас иждивенчество очень сильно развито”, - заявил Лукашенко.

Он потребовал от своих подчинённых “ускоряться”, чтобы успеть достичь важной цели - “создать страну, которую мы передадим новым поколениям”.

“Надо, чтобы люди понимали, как будем действовать дальше, пока нынешний Президент. Придет новый Президент, как он себя зарекомендует? Будет ли такой авторитет власти, как сейчас?”, - задался вопросом глава государства, обращаясь к участникам рабочего совещания.

Напомним, в начале марта Александр Лукашенко во время очередного кадрового дня, назначив ряд чиновников и военных на новые должности, также предупредил их о сложной обстановке вокруг Беларуси. Тогда глава государства посетовал на то, что страну “окружают разного рода прохиндеи”.

Лукашенко: Беларусь окружают прохиндеи