Лукашенко: Беларусь окружают прохиндеи

Опубликовано: 03.03.2026 12:46 , Обновлено: 03.03.2026

Президент Беларуси Александр Лукашенко провел во вторник кадровый день, назначив ряд чиновников и военных на новые должности.

Так, Неверовский Александр стал первым заместителем госсекретаря Совета Безопасности Беларуси, а Горбатенко Андрей — заместителем госсекретаря.

Назначенных на новые должности военных он предупредил о сложной обстановке вокруг Беларуси.

“Непростой не потому, что нас окружают разного рода прохиндеи от политики и в военном отношении наши соперники, если не сказать жестче. Не поэтому”, — заявил Александр Лукашенко, уточнив, что им придется в первую очередь решать вопросы, возникшие в ходе внезапной проверки армии, что началась зимой.

“Это пример, как мы будем действовать дальше. Александр Викторович [Неверовский] принимал непосредственное участие в этой проверке, видел все своими глазами. Думаю, и вы не в стороне были”, — сказал он.

“В ближайшее время мы подведем итоги. И вот тут для вас очень серьезное время. Самый главный вывод, который мы должны сделать из этой проверки, я уже недавно обозначил: мы должны по-настоящему готовить офицерский состав. Это уже ваша нынешняя задача. Да, она будет перед вами стоять всегда. С этим прицелом я и решил назначить вас — чтобы мы видели эту главную проблему”, — дал указание Александр Лукашенко.