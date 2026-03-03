Лукашенко: Беларусь окружают прохиндеи
Президент Беларуси Александр Лукашенко провел во вторник кадровый день, назначив ряд чиновников и военных на новые должности.
Так, Неверовский Александр стал первым заместителем госсекретаря Совета Безопасности Беларуси, а Горбатенко Андрей — заместителем госсекретаря.
Назначенных на новые должности военных он предупредил о сложной обстановке вокруг Беларуси.
“Непростой не потому, что нас окружают разного рода прохиндеи от политики и в военном отношении наши соперники, если не сказать жестче. Не поэтому”, — заявил Александр Лукашенко, уточнив, что им придется в первую очередь решать вопросы, возникшие в ходе внезапной проверки армии, что началась зимой.
“Это пример, как мы будем действовать дальше. Александр Викторович [Неверовский] принимал непосредственное участие в этой проверке, видел все своими глазами. Думаю, и вы не в стороне были”, — сказал он.
“В ближайшее время мы подведем итоги. И вот тут для вас очень серьезное время. Самый главный вывод, который мы должны сделать из этой проверки, я уже недавно обозначил: мы должны по-настоящему готовить офицерский состав. Это уже ваша нынешняя задача. Да, она будет перед вами стоять всегда. С этим прицелом я и решил назначить вас — чтобы мы видели эту главную проблему”, — дал указание Александр Лукашенко.