Опубликовано: 19.12.2025 07:48 , Обновлено: 19.12.2025

Президент Беларуси Александр Лукашенко запретил освобожденным и выдворены из страны белорусам возвращаться на родину. По словам главы государства, одним из условий их освобождения было то, что они должны выехать из страны.

Подробности о недавнем помиловании очередной группы заключенных Лукашенко рассказал 18 декабря во время второго заседания VII Всебелорусского народного собрания (ВНС). По его словам, в письме, которое передал ему спецпосланник США по Беларуси Джон Коул от имени президента США Дональда Трампа, было предложено условие, что осужденные, помилованные Президентом, должны остаться в Беларуси.

На это условие глава государства категорически не согласился. “Нет-нет, ребята, туда их забирайте и там разбирайтесь”, - озвучил свой ответ американцам белорусский Президент.

“Это они попросили. Вот эти 15, а остальные? Типа, нам неинтересно. Жалко этих людей, эти 100, 200 или 1000, как они говорят. Это в какой-то степени они закон нарушили, но они - очумевшие. А это — главари. Можно было их не выпускать. Некоторые у нас ещё находятся там”, - рассказал Лукашенко.

По его мнению, если бы эти освобождённые люди остались в Беларуси, то “где-то через год-два” они “создавали бы вам здесь проблему”. “Да и мне тоже”, - добавил Президент, подчеркнув, что для них граница Беларуси теперь закрыта.

“Ну, там пускай в Германии создают дополнительный офис, борются за гранты, борются за деньги в Брюсселе. Пусть борются. Это что, нам во вред? Нет. Пусть борются. К нам они не приедут”, - заявил глава государства.

Напомним, после недавнего визита Коула в Минск Александр Лукашенко помиловал 123 гражданин различных стран, ранее осужденных за “шпионскую, террористическую и экстремистскую деятельность”. Среди освобождённых оказались лауреат Нобелевской премии мира Алесь Беляцкий, а также Мария Колесникова и Виктор Бабарико. В списке освобожденных также: Максим Знак и Марина Золотова.

Лукашенко помиловал Бабарико, Колесникову и Беляцкого среди других 123 освобождённых после переговов с США