Лукашенко взял с собой в Узбекистан собаку Умку

🎥 Видео

Опубликовано: 07.02.2024 19:49 , Обновлено: 07.02.2024

Александр Лукашенко, который отправился 7 февраля в Узбекистан, взял с собой в рабочий визит собаку по кличке Умка. Это стало ясно из видео, на котором видно как он идёт в сторону своего самолёта.

Мелкий пёс белого цвета прошёлся по ковровой дорожке и нагавкал на пилота, который вышел поздороваться с президентом Беларуси.

Кстати, на видео из Ташкента собака не видна. Возможно, принимающая сторона решила, что ей на торжественной церемонии встречи не место. Или так решили в белорусской делегации.

Там его встречали в Ташкентском международном аэропорту премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов и другие официальные лица.

Ранее Телеграф сообщил, что в пресс-службе Александра Лукашенко рассказали, что он 7 февраля улетел в Узбекистан, чтобы провести там ряд переговоров, в том числе в формате “один на один” с главой азиатской республики Шавкатом Мирзиёевым.

Лукашенко улетел в Узбекистан поговорить «один на один» с Мирзиёевым