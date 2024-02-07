Лукашенко улетел в Узбекистан поговорить "один на один" с Мирзиёевым

Опубликовано: 07.02.2024 16:23 , Обновлено: 07.02.2024

В пресс-службе Александра Лукашенко рассказали, что он 7 февраля улетел в Узбекистан, чтобы провести там ряд переговоров, в том числе в формате "один на один" с главой азиатской республики Шавкатом Мирзиёевым.

Также в планах переговоры в расширенном формате. Белорусская сторона надеется, что сможет в результате встреч углубить межгосударственные отношения и интенсифицировать торгово-экономическое и культурно-гуманитарное взаимодействие.

“Особое внимание стороны уделят развитию кооперационных связей в различных отраслях промышленности, сотрудничеству в сельском хозяйстве, науке, образовании и туризме”, - уточнили в пресс-службе.

В свою очередь, в пресс-службе президента Узбекистана рассказали, что рассчитывают на “развитие кооперационных связей в таких отраслях, как сельское хозяйство, легкая и пищевая промышленность, фармацевтика, коммуникации”.

В же дни, в преддверии визита, в городе Ташкенте проходит ряд деловых мероприятий с участием регионов и бизнес-кругов двух стран – второй Межрегиональный форум и заседание Делового совета.