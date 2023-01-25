Лукашенко внезапно улетел в ОАЭ и Зимбабве

Опубликовано: 25.01.2023 11:02 , Обновлено: 15.11.2024

Александр Лукашенко 25 января решил улететь в Объединенные Арабские Эмираты и Республику Зимбабве. Об этом сообщили в его пресс-службе.

Ранее эти визиты не анонсировали. Информация о том, что Лукашенко вылетел в ОАЭ появилась почти в 11 утра.

По информации пресс-службы, Лукашенко полетел в страны «по приглашению» их руководства. Он должен провести в ОАЭ и Зимбабве «ряд и переговоров».

Больше подробностей пока нет.

Напомним, еще в августе 2022 года Лукашенко поручил вице-премьеру осваивать новые рынки сбыта, в том числе Зимбабве.

«Это уникальный край, страна. И в таких странах вы сможете работать, где тоже проблем хватает. Всю жизнь душили Зимбабве санкциями. Наверное, золото, алмазы покоя не дают некоторым западным руководителям», — сказал он.