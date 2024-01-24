Лукашенко снял с должности замглавы своей администрации. Куда отправил?

Опубликовано: 24.01.2024 08:03 , Обновлено: 24.01.2024

Президент Беларуси Александр Лукашенко 23 января освободил от должности заместителя главы своей Администрации Максима Ермоловича, а также председателя Государственного комитета по стандартизации Валентина Татарицкого. Обоих отправили работать на новых должностях в Коллегию Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

По указу президента, бывший замглавы Администрации в ЕЭК войдёт в состав Коллегии по конкуренции и антимонопольному регулированию в должности министра.

Что касается экс-главы Госкомитета по стандартизации, ему доверили пост министра в Коллегии по техническому регулированию ЕЭК.

Напомним, новый состав Коллегии ЕЭК был утверждён на заседании Высшего Евразийского экономического совета в декабре прошлого года. Ожидается, что возглавит её вместо Михаила Мясниковича, бывшего некогда премьер-министром Беларуси, представитель Казахстана Бакытжан Сагинтаев. В обновлённом составе Коллегия должна начать работать 1 февраля 2024 года.