Лукашенко уволил генерал-майора Короля

Опубликовано: 10.02.2023 08:47 , Обновлено: 10.02.2023

Александр Лукашенко уволил генерал-майора Игоря Короля с поста первого заместителя начальника Генерального штаба. Об этом сообщили в его пресс-службе 9 февраля.

Также Лукашенко уволил Короля с военной службы в запас «по возрасту с правом ношения военной формы одежды и знаков различия».

В то же время Лукашенко провел и ряд назначений в военной сфере. Например, начальником связи ВС — начальником управления связи Генерального штаба стал полковник Вадим Романив.

А заместителем командующего войсками Западного оперативного командования стал полковник Дмитрий Битный.

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