Лукашенко уволил генерал-майора Шалухина
Александр Лукашенко уволил генерал-майора юстиции Владимира Шалухина с поста главы управления Следственного комитета по Могилевской области.
Это прописано в указе №10 от 17 января, сообщило госагентство БелТА.
Владимира Шалухина назначили на должность начальника Могилевского УСК в конце октября 2019 года. Причем, перед этим он занимал аналогичный пост в Витебской области.
Таким образом, в Могилеве он проработал чуть более трех лет.
О причинах увольнения Шалухина неизвестно.
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