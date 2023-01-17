Лукашенко уволил генерал-майора Шалухина

Опубликовано: 17.01.2023 16:54 , Обновлено: 17.01.2023

Александр Лукашенко уволил генерал-майора юстиции Владимира Шалухина с поста главы управления Следственного комитета по Могилевской области.

Это прописано в указе №10 от 17 января, сообщило госагентство БелТА.

Владимира Шалухина назначили на должность начальника Могилевского УСК в конце октября 2019 года. Причем, перед этим он занимал аналогичный пост в Витебской области.

Таким образом, в Могилеве он проработал чуть более трех лет.

О причинах увольнения Шалухина неизвестно.