Лукашенко уволил белорусского генерала из командования в ОДКБ
Александр Лукашенко 3 января уволил генерал-майора Виктора Лисовского с должности заместителя начальника Объединенного штаба Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
О причинах такого решения в пресс-службе президента не сообщили. Виктор Лисовский получил должность в ОДКБ в июле 2021 года. До этого он руководил Военной академией Беларуси.
Генерал был награжден орденом «За службу Родине» III степени, медалью «За безупречную службу» I, II и III степени, ведомственными наградами. Заслуженный специалист Вооруженных Сил Республики Беларусь.
Ранее Телеграф сообщил, что в пресс-службе Александра Лукашенко сообщили 28 декабря, что он подписал указ под номером №412, которым отправил в отставку генерал-майора юстиции Дмитрия Конопляника.
Лукашенко отправил в отставку генерала Следственного комитета