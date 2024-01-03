Лукашенко уволил белорусского генерала из командования в ОДКБ

Опубликовано: 03.01.2024 19:19 , Обновлено: 03.01.2024

Александр Лукашенко 3 января уволил генерал-майора Виктора Лисовского с должности заместителя начальника Объединенного штаба Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

О причинах такого решения в пресс-службе президента не сообщили. Виктор Лисовский получил должность в ОДКБ в июле 2021 года. До этого он руководил Военной академией Беларуси.

Генерал был награжден орденом «За службу Родине» III степени, медалью «За безупречную службу» I, II и III степени, ведомственными наградами. Заслуженный специалист Вооруженных Сил Республики Беларусь.

Ранее Телеграф сообщил, что в пресс-службе Александра Лукашенко сообщили 28 декабря, что он подписал указ под номером №412, которым отправил в отставку генерал-майора юстиции Дмитрия Конопляника.

Лукашенко отправил в отставку генерала Следственного комитета