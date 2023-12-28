Лукашенко отправил в отставку генерала Следственного комитета

Опубликовано: 28.12.2023 14:01 , Обновлено: 28.12.2023

В пресс-службе Александра Лукашенко сообщили 28 декабря, что он подписал указ под номером №412, которым отправил в отставку генерал-майора юстиции Дмитрия Конопляника.

Тот занимал должность начальника управления Следственного комитета по Брестской области. Теперь Дмитрий Конопляник был отправлен в запас “по возрасту с правом ношения установленной формы одежды и знаков различия”.

Дмитрий Конопляник был назначен начальником управления Следственного комитета по Брестской области в октябре 2019 года. До этого он занимал должность начальника управления Следственного комитета по городу Минску.

Ранее Телеграф сообщил, что в пресс-службе Александра Лукашенко сообщили, что бывшего министра сельского хозяйства Игоря Брыло, которого в июле назначили помощником президента и инспектором по Витебской области, уволили с этой должности.

Лукашенко уволил своего помощника и экс-министра Брыло за «проступок, несовместимый с нахождением на госслужбе»