Лукашенко увидел затишье в «примитивной штамповке западных санкций»

Опубликовано: 09.12.2022 13:26 , Обновлено: 09.12.2022

Александр Лукашенко 9 декабря заявил, что «примитивная штамповка Западом санкций» против Беларуси и России начала затихать. Об этом он сказал на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Бишкеке.

«Все, что можно было запретить и ограничить, пусть даже и себе во вред, наши контрпартнеры уже сделали», — считает Лукашенко.

По его словам, последствиями для западных стран стали «энергетический и продовольственный кризисы».

Лукашенко также увидел симптомы и политического криза в некоторых странах.

Ранее Телеграф писал, что Лукашенко 24 ноября заявил, что Украине необходимо «остановиться», иначе страну ждет «полное уничтожение». По его словам, «это не то, что Путин говорил как-то задолго до операции, что это будет угрожать потерей государственности – это будет уничтожение Украины».

Лукашенко предсказал «полное уничтожение Украины»