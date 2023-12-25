Лукашенко улетел в Россию

Опубликовано: 25.12.2023 11:15 , Обновлено: 25.12.2023

Александр Лукашенко 25 декабря улетел в Россию, Санкт-Петербург, куда его позвал Владимир Путин. Там запланировали заседании Высшего Евразийского экономического совета.

“В повестке саммита более двух десятков вопросов, которые в том числе касаются ключевых направлений дальнейшего развития интеграционных процессов в ЕАЭС, международной деятельности, макроэкономической политики, работы по устранению барьеров, сокращению изъятий и ограничений на внутреннем рынке союза”, - сообщили в его пресс-службе.

Во вторник, 26 декабря, Александра Лукашенко позвали также принять участие в “неформальной встрече лидеров стран СНГ”.

Ранее Телеграф сообщил, что Александр Лукашенко на встрече с министром иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петером Сийярто 26 октября пообещал тому не быть “злопамятным”. А венгерский министр рассказал о возможных проблемах из-за приезда в Минск.

Лукашенко назвал себя «ярым сторонником сохранения» ЕС и рассказал Сийярто, почему беспокоится из-за ракет ATACMS