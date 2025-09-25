Лукашенко улетел в Россию обсуждать "новое мировоззрение"

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Опубликовано: 25.09.2025 10:18 , Обновлено: 25.09.2025

Президент Беларуси Александр Лукашенко 25 сентября улетел в Россию с двухдневным рабочим визитом. Основным поводом стал Глобальный атомный форум, который сегодня стартует в Москве в музее "АТОМ" на площадке выставочного комплекса на ВДНХ.

Международный форум “Мировая атомная неделя” проводится в России впервые и приурочен к 80-летию атомной промышленности страны. Девизом форума выбрали следующий: “От нового технологического уклада - к новому мировоззрению”.

По информации Администрации Президента (АП) Беларуси, помимо собственно участия в мероприятиях атомного форума, в графике рабочего визита Лукашенко запланирована и двусторонняя встреча с российским коллегой Владимиром Путиным.

“Главы государств сверят часы по наиболее актуальным вопросам развития белорусско-российских отношений, обсудят обстановку в регионе и международную повестку”, - обозначили повестку двухсторонних переговоров в АП.

Более подробно повестку предстоящей встречи описалглава дипломатической миссии Беларуси в России Александр Рогожник.

“Это и международная часть. Это, безусловно, защита внутреннего рынка в рамках Союзного государства. Это и единая промышленная политика, вопросы в нефтегазовом секторе. Президентам всегда есть что обсудить”, - заявил Рогожник, подчеркнув, что “нерешаемых проблем” у Беларуси с Россией “сегодня не существует”.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в прошлый раз Лукашенко во время визита в Россию встречался с Путиным на острове Валаам в российской Карелии. Встреча состоялась 1 августа. Месяц спустя встреча двух президентов состоялась на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества. Двухстороннюю встречу организовали 2 сентября в Пекине.

Лукашенко направился с рабочим визитом в Россию