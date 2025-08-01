Лукашенко направился с рабочим визитом в Россию

Опубликовано: 01.08.2025 09:57 , Обновлено: 01.08.2025

В Администрации Президента Беларуси 1 августа сообщили, что Александр Лукашенко направится сегодня с рабочим визитом в Россию. Там сообщили, что у него запланирована встреча с российским коллегой Владимиром Путиным в формате "один на один".

В Администрации Лукашенко перечислили темы, которые намерены обсудить два политика в ходе запланированной встречи:

актуальные вопросы развития белорусско-российских отношений,

реализация союзных проектов,

международная повестка дня,

вопросы региональной безопасности.

Telegram-канал “Пул Первого” опубликовал кадры прибытия кортежа Лукашенко в Национальный аэропорт Минск.

28 июля пресс-секретарь белорусского Президента Наталья Эйсмонт, анонсировав данную встречу, пояснила, почему Путин с Лукашенко, которые регулярно проводят телефонные переговоры, на этот раз решили устроить личную встречу.

“Есть темы, которые вообще по телефону лучше не обсуждать”, – заявила Эйсмонт российскому агентству ТАСС, подчеркнув, что “все наиважнейшие и серьезные вопросы” лидеры двух стран предпочитают обсуждать “с глазу на глаз” и что у них “всегда есть что обсудить” - как по двусторонним отношениям, так и по международной повестке”.

Напомним, в предыдущий раз Лукашенко встречался с Путиным в конце июня на Евразийском экономическом форуме и заседании Высшего Евразийского экономического совета, который проходил в Минске.

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