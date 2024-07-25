Лукашенко улетел в Россию на встречу с Путиным. Что решили обсудить?

Опубликовано: 25.07.2024 10:15 , Обновлено: 25.07.2024

Президент Беларуси Александр Лукашенко в четверг, 25 июля, отправился с рабочим визитом в Россию. Встречу со своим российским коллегой Владимиром Путиным сам Лукашенко анонсировал чуть больше недели назад.

В Администрации Лукашенко рассказали, что главы двух государств планируют обсудить “актуальные вопросы в развитии белорусско-российских отношений”, а также “продвижение союзных проектов, тематику региональной безопасности и международную повестку дня”.

Переговоры Лукашенко с Путиным планируется традиционно проводить в различных форматах. “Большей частью, конечно, закрытые,” - отметили авторы Telegram-канала “Пул Первого”.

Отметим, что в ходе одного из рабочих совещаний, проведённых Лукашенко 13 июля, он заявил, что планирует обсудить с Путиным “дальнейшие шаги по Украине” и что без “диалога, разговора - будет эскалация и будут гибнуть люди”.

“Россияне готовы садиться за стол переговоров и договариваться. Обсуждать и договариваться. Пока, подталкиваемые натовцами (мы это видим по последнему совещанию блока НАТО), украинцы воюют. Воюют до последнего украинца. Очень жаль. Но надо разговаривать. Я думаю, мы в ближайшее время на встрече с Владимиром Владимировичем Путиным обсудим эти проблемы и подумаем, как мы будем действовать дальше”, - заявил тогда Лукашенко.

Ранее Telegraf.news рассказывал, что в ходе того совещания президент Беларуси отдал приказ отвести войска в места постоянной дислокации.

«Украинцы… отвели» — Лукашенко приказал отвести белорусские войска от границы с Украиной