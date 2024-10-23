Лукашенко улетел в Россию, чтобы начать "спринтерский забег"

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Опубликовано: 23.10.2024 11:26 , Обновлено: 23.10.2024

Президент Беларуси Александр Лукашенко в среду, 23 октября, улетел с рабочим визитом в российский Татарстан. В столице этой республики, Казани, в эти дни проходит XVI саммит БРИКС.

[info_b]БРИКС — межгосударственное объединение, объединяющее пять стран, а именно Россию, Бразилию, Индию, Китай и Южно-Африканскую Республику. На экономику этих стран сегодня приходится 25% мировой экономики и примерно 15% международной торговли. Население стран БРИКС составляет около 40% населения Земли.[/info_b]

Пресс-служба Лукашенко рабочую программу нынешнего визита в Россию назвала “спринтерским забегом”, а в президентской Администрации сообщили о серии “международных контактов”, запланированных в Казани. Известно, что на саммит приглашены представители более 40 стран и международных организаций.

Как сообщили в Администрации Лукашенко, президент Беларуси будет принимать участие в заседании XVI саммита БРИКС в формате “БРИКС плюс/аутрич”. В повестке значатся обсуждения актуальных международных проблем и существующих региональных конфликтов.

Планируются ли переговоры Лукашенко с российским коллегой в формате один на один, не сообщается.

Ранее Telegraf.news рассказал, что президент Сербии Александар Вучич после телефонного разговора с Владимиром Путиным решил не лететь на саммит БРИКС. Сербская делегация будет представлена вице-премьером Александаром Вулиным, министром обороны Братиславом Гашичем, министром экономики Адрианой Месарович и куратором международного экономического сотрудничества Ненадом Поповичем.

Президент Сербии после телефонного разговора с Путиным решил не лететь на саммит БРИКС в Россию