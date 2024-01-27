Лукашенко улетел в Россию

Опубликовано: 27.01.2024 12:24 , Обновлено: 27.01.2024

Телеграм-канал "Пул первого", который управляется пресс-службой Александра Лукашенко, сообщил, что он 27 января улетел в Россию. Там уточнили, что его пригласили власти РФ поучаствовать в мероприятиях, посвященных 80-летию освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Также в российском Санкт-Петербурге запланировали заседание Высшего Государственного Совета Союзного государства.

“Один из главных вопросов на повестке дня - утверждение проекта документа об Основных направлениях реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2024-2026 годы и обсуждение перспектив дальнейшего развития белорусско-российского сотрудничества в различных сферах”, - говорится в сообщении.

Также в планах проведение “двусторонних переговоров, в ходе которых рассмотрят наиболее актуальные вопросы белорусско-российского взаимодействия, обсудят международную тематику”.

Ранее Телеграф сообщил, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что “уже в ближайшее время” планируются “контакты” Владимира Путина с его белорусским коллегой Александром Лукашенко. Тот в свою очередь 22 января анонсировал “серьезный, принципиальный разговор” с рамках заседания Высшего госсовета Союзного государства Беларуси и России.

В Минске и Москве анонсировали «контакт» Путина и Лукашенко