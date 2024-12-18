Лукашенко улетел в ОАЭ. Что пообещал в Омане?
Президент Беларуси Александр Лукашенко 18 декабря улетел с рабочим визитом в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). В пресс-службе главы государства рассказали зачем. Также посмотрели, что Лукашенко пообещал в Омане, визит в который завершился также в среду, 18 декабря.
По [link href=“https://president.gov.by/ru/events/rabocij-vizit-v-ob-edinennye-arabskie-emiraty” target=“_blank” rel=“noopener”] информации [/link] пресс-службы, в программе визита в ОАЭ - встречи и переговоры (с кем именно, пока не сказали). “В ходе их проведения основное внимание будет уделено продолжению и развитию сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, гуманитарной и иных сферах, представляющих взаимный интерес”, - сообщили в Администрации президента.
Там также рассказали, что по итогам визита Лукашенко в Оман Минск и Маскат определили следующие сферы для “расширения партнерства”:
- чистая энергия,
- туризм,
- образование,
- здравоохранение,
- технологии,
- транспорт и логистика.
По [link href=“https://t.me/pul_1/14876” target=“_blank” rel=“noopener”] информации [/link] пресс-службы, стороны обсудили возможность организации прямых рейсов между Беларусью и Оманом и соглашение о взаимной отмене виз. Как [link href=“https://belta.by/president/view/vizit-lukashenko-v-oman-kak-eto-bylo-i-chto-v-aktive-683545-2024/” target=“_blank” rel=“noopener”] написало [/link] госагентство БелТА, Минск предложил Маскату поставки белорусской продукции машиностроения, химической отрасли, легкой промышленности, продуктов питания.
“Биотехнологии и фармацевтика - в числе наших приоритетных векторов развития. Беларусь предлагает ряд уникальных препаратов для лечения онкологических, иммунных и сердечно-сосудистых заболеваний”, - сказал Лукашенко.
Также белорусская сторона предложила оманской электробусы, наноматериалы, беспилотники и не только. “Мы готовы предоставить нашим оманским друзьям возможность лечения у высокопрофессиональных врачей, сотрудничество в сфере подготовки медицинских кадров и обмена лучшими практиками”, - заявил президент.
В свою очередь Оман, как утверждает БелТА, хочет создать в стране хаб для белорусских товаров. Для этой цели стороны запланировали разработать дорожную карту сотрудничества.
“Султан предложил стратегические направления сотрудничества. Для нас очень важно, чтобы мы определили точку. Порт, может быть, еще что-то будем смотреть. И оттуда пошли наши технологии, которые в Омане нужны”, - сказал Лукашенко, добавив, что Минск и Маскат будут на “белорусских технологиях создавать здесь совместные предприятия”.
Также в планах - реэкспорт белорусских товаров в другие страны региона. Проще говоря, Беларусь хочет поставлять свои товары в Оман, а местный бизнес, предполагается, будет продавать их дальше.
Ранее Telegraf.news писал, что Лукашенко на встрече с секретарем партийного комитета Пекинского университета Хао Пином в июне предложил построить в Минске “похожий на китайский” музей истории Беларуси.
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