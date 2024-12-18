Лукашенко улетел в ОАЭ. Что пообещал в Омане?

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Опубликовано: 18.12.2024 12:45 , Обновлено: 18.12.2024

Президент Беларуси Александр Лукашенко 18 декабря улетел с рабочим визитом в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). В пресс-службе главы государства рассказали зачем. Также посмотрели, что Лукашенко пообещал в Омане, визит в который завершился также в среду, 18 декабря.

По [link href=“https://president.gov.by/ru/events/rabocij-vizit-v-ob-edinennye-arabskie-emiraty” target=“_blank” rel=“noopener”] информации [/link] пресс-службы, в программе визита в ОАЭ - встречи и переговоры (с кем именно, пока не сказали). “В ходе их проведения основное внимание будет уделено продолжению и развитию сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, гуманитарной и иных сферах, представляющих взаимный интерес”, - сообщили в Администрации президента.

Там также рассказали, что по итогам визита Лукашенко в Оман Минск и Маскат определили следующие сферы для “расширения партнерства”:

чистая энергия,

туризм,

образование,

здравоохранение,

технологии,

транспорт и логистика.

Фото: БелТА

По [link href=“https://t.me/pul_1/14876” target=“_blank” rel=“noopener”] информации [/link] пресс-службы, стороны обсудили возможность организации прямых рейсов между Беларусью и Оманом и соглашение о взаимной отмене виз. Как [link href=“https://belta.by/president/view/vizit-lukashenko-v-oman-kak-eto-bylo-i-chto-v-aktive-683545-2024/” target=“_blank” rel=“noopener”] написало [/link] госагентство БелТА, Минск предложил Маскату поставки белорусской продукции машиностроения, химической отрасли, легкой промышленности, продуктов питания.

“Биотехнологии и фармацевтика - в числе наших приоритетных векторов развития. Беларусь предлагает ряд уникальных препаратов для лечения онкологических, иммунных и сердечно-сосудистых заболеваний”, - сказал Лукашенко.

Фото: БелТА

Также белорусская сторона предложила оманской электробусы, наноматериалы, беспилотники и не только. “Мы готовы предоставить нашим оманским друзьям возможность лечения у высокопрофессиональных врачей, сотрудничество в сфере подготовки медицинских кадров и обмена лучшими практиками”, - заявил президент.

В свою очередь Оман, как утверждает БелТА, хочет создать в стране хаб для белорусских товаров. Для этой цели стороны запланировали разработать дорожную карту сотрудничества.

Фото: БелТА

“Султан предложил стратегические направления сотрудничества. Для нас очень важно, чтобы мы определили точку. Порт, может быть, еще что-то будем смотреть. И оттуда пошли наши технологии, которые в Омане нужны”, - сказал Лукашенко, добавив, что Минск и Маскат будут на “белорусских технологиях создавать здесь совместные предприятия”.

Также в планах - реэкспорт белорусских товаров в другие страны региона. Проще говоря, Беларусь хочет поставлять свои товары в Оман, а местный бизнес, предполагается, будет продавать их дальше.

Ранее Telegraf.news писал, что Лукашенко на встрече с секретарем партийного комитета Пекинского университета Хао Пином в июне предложил построить в Минске “похожий на китайский” музей истории Беларуси.

Лукашенко предложил КНР построить «похожий на китайский» музей истории Беларуси