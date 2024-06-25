Лукашенко предложил КНР построить "похожий на китайский" музей истории Беларуси

Опубликовано: 25.06.2024 16:24 , Обновлено: 25.06.2024

Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с секретарем партийного комитета Пекинского университета Хао Пином предложил построить в Минске "похожий на китайский" музей истории Беларуси.

Так, для строительства этого объекта запланировали привлечь специалистов из Китая. “Мы с вами хотим договориться о том, чтобы вы нам помогли, особенно при планировании архитектуры, построить похожий на китайский музей истории Беларуси”, - процитировала Лукашенко его пресс-служба.

По словам главы государства, этот музей “украсит наш Минск”. Что значит “похожий на китайский”, непонятно. Возможно, президент имел в виду похожий на Национальный музей Китая в Пекине.

Национальный музей Китая

Глава государства также рассказал, что сейчас китайские специалисты в Минске строят стадион и бассейн. “В этом году мы закончим это строительство”, - заверил Лукашенко.

Речь идет о строительстве Национального футбольного стадиона на пересечении Партизанского проспекта и улицы Ванеева и бассейна недалеко от станции метро «Молодежная».

К слову, за последние 10 лет с участием китайской стороны и привлечением инвестиций страны уже построили гостиницу “Пекин” в столице, индустриальный парк “Великий Камень” в 25 км от Минска, посольство КНР и не только.

Ранее Telegraf.news рассказывал, что министр архитектуры и строительства Беларуси Руслан Пархамович сообщил о планах белорусской стороны построить в Нагорном Карабахе населенный пункт на несколько сотен семей. В его архитектуру собрались внести “белорусский колорит”.

Беларусь предложила построить «нечто наподобие агрогородка» в Нагорном Карабахе