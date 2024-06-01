Лукашенко улетел в Монголию. Зачем?

Опубликовано: 01.06.2024 10:33 , Обновлено: 01.06.2024

Президент Беларуси Александр Лукашенко в субботу, 1 июня, улетел с плановым государственным визитом в Монголию. Об этом сообщила его пресс-служба, которая сообщила о планах и примерной повестке визита в Улан-Батор заблаговременно.

По информации Администрации Лукашенко, визит продлится четыре дня - до 4 июня. В это время в Улан-Баторе планируют провести Монголо-Белорусский бизнес-форум, в рамках которого представители деловых кругов двух стран намерены “обсудить практические вопросы по конкретным направлениям”, сообщили в пресс-службе.

Впрочем, главной целью визита, исходя из озвученной информации президентской Администрации, станут официальные переговоры Лукашенко с его монгольским коллегой Ухнаагийн Хурэлсухом. Их анонсировали как в узком, так и в расширенном составах.

“Лидеры стран обсудят перспективные направления сотрудничества для максимально полного раскрытия потенциала белорусско-монгольских отношений”, - сообщили в пресс-службе.

Там уточнили некоторые конкретные вопросы, о которых речь пойдёт в первую очередь:

возможности расширения взаимодействия в торгово-экономической сфере,

поставки продовольственной и промышленной продукции белорусских производителей на рынок Монголии,

совместные проекты в сфере агро-промышленного комплекса.

Так ожидается, что по итогам двухсторонних переговоров будут подписаны сразу несколько двусторонних договоров.

Так, ранее, как сообщал Telegraf.news, на днях Лукашенко одобрил проект правительственного соглашения между Беларусью и Монголией о взаимном признании и обмене водительских удостоверений.

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