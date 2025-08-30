Лукашенко улетел в Китай

Опубликовано: 30.08.2025 09:39 , Обновлено: 30.08.2025

Президент Беларуси Александр Лукашенко 30 августа улетел с рабочим визитом в Китай. Причем, вылетал он не из Минска. Об этом утром сообщила его пресс-служба.

Так, согласно сообщению телеграм-канала “Пул Первого” в 9:17 30 августа, Александр Лукашенко вылетал с аэродрома в Болбасово, который находится в Оршанском районе, так как “вчерашний день провел на малой Родине”.

Известно, что Александр Лукашенко пробудет в Китае минимум 4 дня. Мероприятия, встречи и переговоры запланированы на 31 августа-3 сентября.

В частности, 31 августа - 1 сентября он должен принять участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). А 3 сентября его пригласили на парад, посвященный “80-летию Победы над японским милитаризмом и окончанию Второй мировой войны”.

Ранее Telegraf.news подробнее писал о планах Александра Лукашенко в Китае.

Лукашенко решил полететь в Китай на 4 дня. Когда и зачем?