Лукашенко решил полететь в Китай на 4 дня. Когда и зачем?

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Опубликовано: 29.08.2025 16:13 , Обновлено: 29.08.2025

Президент Беларуси Александр Лукашенко в скором времени должен полететь с рабочим визитом в Китай. Об этом сообщили 29 августа в его пресс-службе, а также подробно рассказали о планах на 4 дня.

Так, согласно телеграм-каналу “Пул Первого”, 31 августа - 1 сентября Александр Лукашенко будет в городе Тяньцзинь, где “примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС)”.

“В своем выступлении на заседании Совета глав государств ШОС он озвучит предложения белорусской стороны по дальнейшему развитию многопланового сотрудничества внутри “шанхайской семьи”, обозначит ключевые вопросы, требующие усиленного внимания”, — отметили в пресс-службе.

На заседании главы государств должны принять Тяньцзиньскую декларацию и утвердить стратегию развития ШОС на предстоящие 10 лет - до 2035 года.

“Кроме того, планируется рассмотреть ряд других вопросов в сферах безопасности, экономического и гуманитарного сотрудничества, принять соответствующие решения, совместные заявления и подписать межгосударственные соглашения”, — отметил “Пул Первого”.

Также Лукашенко должен принять участие и в саммите в формате “ШОС плюс”.

Кроме того, по приглашению властей Китая, 3 сентября в Пекине Президент Беларуси “примет участие в праздничных мероприятиях, посвященных 80-летию Победы над японским милитаризмом и окончанию Второй мировой войны” и “будет присутствовать на параде, который пройдет на площади Тяньаньмэнь”.

И в завершение в пресс-службе рассказали, что Александр Лукашенко планирует переговоры с главами других государств.

Ранее Telegraf.news писал, что Александр Лукашенко назвал “экономическим терроризмом” европейские санкции и обвинил “коллективный Запад” в “лицемерии”. Такую оценку санкционной политике Европейского союза и их союзников в отношении Беларуси и Ирана глава белорусского государства дал 20 августа в ходе переговоров с президентом Исламской Республики Масудом Пезешкианом в Минске.

Лукашенко назвал «экономическим терроризмом» санкции ЕС против Беларуси