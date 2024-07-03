Лукашенко улетел в Казахстан

Опубликовано: 03.07.2024 12:45 , Обновлено: 03.07.2024

Президент Александр Лукашенко 3 июля, в День Независимости Беларуси, решил совершить визит в Казахстан. Там с 3 по 4 июля запланировали проведение заседание стран ШОС (Шанхайская организация сотрудничества), на вступление в которую претендуют и власти Республики.

“Саммит Шанхайской организации сотрудничества пройдет в Астане… Ожидается, что на полях саммита он также проведет ряд встреч и переговоров с зарубежными коллегами”, - сообщил ТГ-канал “Пул первого”.

Ожидается, что на заседании будет принята Астанинская декларация, а также более двух десятков различных решений и заявлений, которые касаются различных сфер сотрудничества.

Ранее Telegraf.news сообщил, что стало известно, когда Беларусь могут принять в члены Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом сообщил генеральный секретарь организации Чжан Мин.

Саммит ШОС, назначенный на 3-4 июля в Астане, должен дать окончательный ответ на вопрос о том, примут ли Беларусь в члены организации. Все формальные процедуры, необходимые для вступления, власти страны приняли ранее.

В ШОС назвали дату принятия Беларусь в организацию