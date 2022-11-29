Лукашенко спросил главу Следственного комитета о "главном"

Опубликовано: 29.11.2022 12:28 , Обновлено: 29.11.2022

Александр Лукашенко 29 ноября провел встречу с председателем Следственного комитета Беларуси Дмитрием Горой. Во время беседы он задал главе СК вопрос о "главном". Судя по фото, на разговоре присутствовал и секретарь Совбеза Фольфович.

“Дмитрий Юрьевич, без самоотчетов. Я хотел бы услышать главное”, - заявил он. Александр Лукашенко напомнил, что требовал от СК оперативно внести дела “экстремистской направленности”.

“У нас уголовных дел экстремистской направленности было немало. Даже какой-то, образно говоря, запас у вас образовался. Мы тогда договаривались о том, что мы должны оперативно рассмотреть уголовные дела экстремистской направленности”, - заявил он.

Также Александр Лукашенко напомнил, что видел до назначения Дмитрия Горы “тревожные сигналы” в Следственном комитете.

“Поэтому пришлось и руководство в чувство приводить. Вы стали председателем Следственного комитета. Что за это время изменилось. Как работает ведомство и конкретные сотрудники?” - спросил он. Дмитрий Гора, в свою очередь, заявил, что его ведомство предпринимает меры по “снижению остатков уголовных дел экстремистской направленности”, а также совместно с МВД и КГБ ищет новые преступления “этой категории”.

Ранее Телеграф сообщил, что председатель Следственного комитета Дмитрий Гора во время визита в Гомельскую область заявил 11 ноября, что наблюдает “очередную попытку дестабилизировать ситуацию” в Беларуси.

Глава СК заявил, что в Беларуси началось «очередная попытка дестабилизировать обстановку»