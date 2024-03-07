Лукашенко снял с должности замначальника своей службы безопасности

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Опубликовано: 07.03.2024 08:01 , Обновлено: 07.03.2024

Президент Беларуси Александр Лукашенко в среду, 6 марта, снял с должности заместителя начальника своей Службы безопасности. Об этом сообщили в Администрации главы государства.

С сентября 2021 года и до вчерашнего дня эту должность занимал Николай Шкред. Президентским указом №82 Лукашенко перевёл его на пост первого заместителя Управляющего делами президента Беларуси.

[info_b]По данным агентства Sputnik, Николаю Шкреду в этом году исполнится 43 года. Известно, что он занимается самбо и дзюдо и в прошлом был победителем первенства мира по самбо среди юношей и какое-то время играл в любительской хоккейной команде “Щит” на первенство Минска.[/info_b]

Кто заменит Шкреда на посту заместителя начальника президентской Службы безопасности, не сообщается.

[info_b]Службу безопасности президента Беларуси создали на базе управления охраны и группы “Альфа” Комитета государственной безопасности, а также Главного управления государственной охраны Министерства внутренних дел. В её основные задачи входит следующее:

обеспечение безопасности высших должностных лиц белорусского государства, глав государств и правительств зарубежных стран в период их пребывания на территории республики, а также иных охраняемых лиц;

обеспечение безопасности охраняемых объектов.[/info_b]

Напомним, в ходе кадровых назначений, проведенных месяц назад, Лукашенко закрыл вакансию главы Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля, которая оставалась открытой почти 3 месяца, а также назначил руководителя секретариата Всебелорусского народного собрания.

Лукашенко назначил нового главу Департамента финансовых расследований КГК