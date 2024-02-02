Лукашенко назначил нового главу Департамента финансовых расследований КГК

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Опубликовано: 02.02.2024 12:52 , Обновлено: 02.02.2024

Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил нового главу Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля (КГК). Об этом в пятницу, 2 февраля, сообщила пресс-служба президента.

В телеграм-канале пресс-службы Лукашенко “Пул Первого” сообщили, что на рабочем совещании у президента 2 февраля обсуждают “вопросы функционирования и деятельности двух важнейших силовых структур” и “кадровые проблемы”.

Новым главой ДФР КГК стал Андрей Самбук, который ранее занимал пост начальника следственного управления Комитета госбезопасности.

Помимо главы ДФР КГК Лукашенко также назначил Валерия Мицкевича, заместителя председателя Палаты представителей Национального собрания Беларуси, на пост руководителя секретариата Всебелорусского народного собрания. Лукашенко назвал его “человеком высокопрофессиональным” и предупредил, что в новой должности у него ” работы будет много”.

Отметим, что Департамент финансовых расследований КГК остался без руководителя в ноябре прошлого года, когда Лукашенко снял с этой должности Игоря Маршалова, занимавшего этот пост на протяжении последних 10 лет. По решению президента, Маршалова отправили в Зимбабве чрезвычайным и полномочным Беларуси.

Напомним, 25 января 2024 года Лукашенко назначил нового министра здравоохранения Беларуси, отдав это кресло Александру Ходжаеву, и пообещал продолжить ротацию кадров в министерствах и ведомствах “в ближайшее время, вплоть до президентских выборов”.

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