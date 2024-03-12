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Лукашенко снял с должности белорусских послов в четырех странах

Лукашенко снял с должности белорусских послов в четырех странах
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Александр Лукашенко 11 марта освободил от должностей чрезвычайных и полномочных послов Республики Беларуси в четырёх странах. Соответствующий указ №88 во вторник, 12 марта, появился на Национальном правовом интернет-портале.

Согласно документу, Лукашенко, руководствуясь пунктом 20 статьи 84 Конституции Беларуси, освободил от должности следующих дипломатов:

  • посла Беларуси в Швеции (и по совместительству - в Норвегии) Дмитрия Мирончика,
  • посла Беларуси в Финляндии (и совместительству - в Дании) Алексея Самосуева,
  • посла Беларуси в Германии Дениса Сидоренко,
  • посла Беларуси в Кыргызстане Андрея Страчко.

Ранее Телеграф сообщил, что 11 марта Лукашенко также ровёл ряд кадровых назначений. В числе прочего, он утвердил генеральных директоров двух ведущих промышленных гиганта страны — ЗАО “Атлант”, ОАО “БЕЛАЗ” и государственного внешнеторгового УП “Белспецвнештехника”, нового директора Департамента финансового мониторинга Комитета государственного контроля, а также ряд заместителей министров и региональных чиновников.

Лукашенко назначил руководителей трёх регионов Беларуси и утвердил гендиректоров «Атланта» и БЕЛАЗа

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