Лукашенко назначил руководителей трёх регионов Беларуси и утвердил гендиректоров "Атланта" и БЕЛАЗа

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Опубликовано: 11.03.2024 13:00 , Обновлено: 13.11.2024

В понедельник, 11 марта, президент Беларуси Александр Лукашенко провёл ряд кадровых назначений. В числе прочего, он утвердил генеральных директоров двух ведущих промышленных гиганта страны - ЗАО "Атлант", ОАО "БЕЛАЗ" и государственного внешнеторгового УП "Белспецвнештехника".

Как сообщили в Администрации президента, во главе ЗАО “Атлант” встанет Дмитрий Харитончик , а ОАО “БЕЛАЗ” возглавит Сергей Лесин . Генеральным директором предприятия “Белспецвнештехника” с разрешения Лукашенко станет Игорь Велентей.

Кроме того, президентским указом Дмитрий Захаров назначен директором Департамента финансового мониторинга Комитета государственного контроля.

Фото: Администрация президента РБ

Также президент согласовал назначение трёх руководителей региональных администраций:

Василия Сысоева назначили первым заместителем председателя Минского облисполкома;

Андрея Гордея - председателем Кореличского райисполкома;

Андрея Соколовского - председателем Березинского райисполкома.

В завершение кадровых назначений Лукашенко закрыл четыре вакансии заместителей для трёх министров:

Андрея Бекета назначили первым заместителем Министра жилищно-коммунального хозяйства;

Екатерину Петруцкую - заместителем Министра образования (по вопросам координации воспитательной и идеологической работы);

Андрея Картуна - первым заместителем Министра экономики;

Марию Мажинскую - заместителем Министра экономики.

Ранее Телеграф сообщил, что 7 марта стало известно, кто займёт пост заместителя главы Администрации президента Беларуси. Эта должность оставалась вакантной полтора месяца после того, как 23 января Александр Лукашенко снял с неё Максима Ермоловича, которого отправил работать в Коллегию Евразийской экономической комиссии.

Лукашенко назначил нового заместителя главы своей Администрации