Лукашенко назначил руководителей трёх регионов Беларуси и утвердил гендиректоров "Атланта" и БЕЛАЗа
В понедельник, 11 марта, президент Беларуси Александр Лукашенко провёл ряд кадровых назначений. В числе прочего, он утвердил генеральных директоров двух ведущих промышленных гиганта страны - ЗАО "Атлант", ОАО "БЕЛАЗ" и государственного внешнеторгового УП "Белспецвнештехника".
Как сообщили в Администрации президента, во главе ЗАО “Атлант” встанет Дмитрий Харитончик , а ОАО “БЕЛАЗ” возглавит Сергей Лесин . Генеральным директором предприятия “Белспецвнештехника” с разрешения Лукашенко станет Игорь Велентей.
Кроме того, президентским указом Дмитрий Захаров назначен директором Департамента финансового мониторинга Комитета государственного контроля.
Также президент согласовал назначение трёх руководителей региональных администраций:
- Василия Сысоева назначили первым заместителем председателя Минского облисполкома;
- Андрея Гордея - председателем Кореличского райисполкома;
- Андрея Соколовского - председателем Березинского райисполкома.
В завершение кадровых назначений Лукашенко закрыл четыре вакансии заместителей для трёх министров:
- Андрея Бекета назначили первым заместителем Министра жилищно-коммунального хозяйства;
- Екатерину Петруцкую - заместителем Министра образования (по вопросам координации воспитательной и идеологической работы);
- Андрея Картуна - первым заместителем Министра экономики;
- Марию Мажинскую - заместителем Министра экономики.
Ранее Телеграф сообщил, что 7 марта стало известно, кто займёт пост заместителя главы Администрации президента Беларуси. Эта должность оставалась вакантной полтора месяца после того, как 23 января Александр Лукашенко снял с неё Максима Ермоловича, которого отправил работать в Коллегию Евразийской экономической комиссии.
Лукашенко назначил нового заместителя главы своей Администрации