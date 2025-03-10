Лукашенко сменил премьер-министра и главу Нацбанка. Кого назначил?
В Беларуси произошли кадровые перестановки в руководстве страны. Новым премьер-министром президент Александр Лукашенко назначил Александра Турчина, ранее занимавшего пост председателя Минского облисполкома. Национальный банк Беларуси возглавил Роман Головченко, до этого работавший премьер-министром.
Александр Турчин с декабря 2019 года руководил Минской областью. До этого, с августа 2018 по декабрь 2019 года, он работал первым заместителем премьер-министра Сергея Румаса. Палата представителей согласовала эту кандидатуру, сообщило госагентство БелТА.
Роман Головченко занимал должность премьер-министра с июня 2020 года. Теперь он сменил на посту председателя правления Нацбанка Павла Каллаура, который руководил им с декабря 2014 года. О его новом назначении пока нет информации.
Также сегодня глава государства назначил бывшего министра строительства и архитектуры Руслана Пархамовича своим помощником - инспектором по Гомельской области.
Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали, что Александр Лукашенко создал специальную комиссию по формированию нового правительства.
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