Лукашенко сменил министра финансов. Куда отправил Селиверстова?

Опубликовано: 22.01.2026 12:56 , Обновлено: 22.01.2026

Президент Беларуси Александр Лукашенко 22 января сменил министра финансов. В министерское кресло пересел Владислав Татаринович, который до сих пор занимал пост заместителя председателя Совета Республики Национального собрания. Уже бывший глава финансового ведомства Юрий Селиверстов без должности также не остался.

Селиверстова глава государства назначил послом Беларуси в России. Он сменил на этом посту Александра Рогожника, которого на прошлой неделе Президент поставил во главе Витебского облисполкома.

Комментируя новое назначение уже бывшего министра финансов, Лукашенко отметил, что глава его Администрации Дмитрий Крутой охарактеризовал Селиверстова как человека “жесткого, напористого” и в хорошем смысле слова непоседу”, который готов “метаться по стране, соседним и другим странам”. По мнению главы государства, именно в таком представителе нуждается Беларусь, чтобы “держать на контроле” основные направления деятельности в соседней стране.

Ключевое внимание новому послу Президент поручил уделить торговле, передало госагентство БЕЛТА.

“Мы часто говорим, что посольство в России - это не просто посольство. Это второе правительство. Потому что это основной наш рынок, где мы продаем свою продукцию. И это основная страна, которая инвестирует в нашу, помогает нам всегда. Это наша Россия. Поэтому лишь бы кого туда не пошлешь”, - пояснил Лукашенко, заявив, что Селиверстов обладает и достаточным уровнем знаний для этого поста, и желанием работать.

Говоря о преемнике Селиверстова, Владиславе Татариновиче, Лукашенко назвал его “денежным человеком”, который “хорошо знает финансовую работу”.

“Я так чувствую, что все-таки в парламенте несколько ему тесновато. Это, может быть, даже не его место и не его дело. И подумал о том, что попробуем его на конкретной, но известной ему работе. Он же выходец полностью из этих денег - в Министерстве финансов работал”, - пояснил очередную перетасовку в правительстве глава государства.

Отметим, что за плечами 55-летнего Татариновича - учёба в Белорусском государственном экономическом университете, Академии управления при Президенте и работа в Министерстве финансов Беларуси на разных должностях.

Напомним, 15 января Лукашенко сменил руководителя Витебского облисполкома. Во главе самого северного региона Беларуси встал 49-летний Александр Рогожник, который до того дня был послом Беларуси в России.

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