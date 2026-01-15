Лукашенко сменил главу Витебщины – «Не чрезвычайщина, но…»

Опубликовано: 15.01.2026 12:49 , Обновлено: 15.01.2026

Президент Беларуси Александр Лукашенко 15 января сменил руководителя Витебского облисполкома. Во главе самого северного региона Беларуси теперь встанет 49-летний Александр Рогожник, который до сегодняшнего дня был послом Беларуси в России. А что с уходящим главой Витебщины, Александром Субботиным?

В Администрации Президента Витебщину охарактеризоваликак регион, который “сейчас находится в сложной ситуации”. Поэтому глава государства выказал надежду на то, что новый руководитель оценит проблемы области “свежим взглядом”, поможет “мобилизовать местные кадры” и исполнить поручения, данные на совещании по развитию региона в октябре прошлого года.

“Сразу хочу сказать для витебских людей: это не чрезвычайщина. Но область нуждается в каком-то прорыве”, - заявил Лукашенко, назначая нового председателя.

[inf]Рогожник - выходец из Гомеля. Бухгалтер по образованию, прошёл переподготовку в Академии управления при Президенте Республики Беларусь по специальности “государственное управление национальной экономикой”. В разные годы работал в структуре министерств энергетики, промышленности, таможни.

Четыре года возглавлял Управляющую компанию холдинга “Минский моторный завод”. С 2022 по 2024 год был министром промышленности, после чего был переведён на должность посла. [/inf]

Что касается Александра Субботина, который стал во главе Витебщины в декабре 2021 года, он пока остался без назначения. Однако в Telegram-канале “Пул Первого”, близком к пресс-службе главы государства, намекнули на то, что его судьба определится в один из следующих кадровых дней. Судя по словам самого Лукашенко, без должности 49-летний Субботин не останется.

“Мы планируем, в ближайшее время узнаете, загрузить его на всю катушку. Загрузить его с ног до головы. Если характер есть, то потянет. Это касается внешнего контура нашей страны и других направлений, где надо серьезно поработать”, - заявил Лукашенко.

Напомним, в октябре прошлого года Лукашенко на совещании с чиновниками во Дворце Независимости назвал ситуацию в Витебской области “печальной” и потребовал выработать четкий план оздоровления региона.

Лукашенко обратился к 300 чиновникам: «Ситуация в Витебской области печальная»