Опубликовано: 24.10.2025 12:46 , Обновлено: 24.10.2025

Президент Беларуси, как и обещали в АП, собрал у себя во Дворце Независимости порядка 300 чиновников: из северного региона Беларуси (Витебской области) и из других тоже.

Лукашенко обратился к 300 чиновникам: «Ситуация в Витебской области печальная» По словам Лукашенко, властям необходим четкий план оздоровления Витебской области из-за сложившейся там ситуации, в первую очередь, в экономике.

«Мы анализируем ситуацию в Витебской области. Она печальная. Она хуже, чем где-либо, и даже по тем вопросам, которые для меня запредельны и неприемлемы, как падеж скота: у вас 140% рост к уровню прошлого года. Это для меня неприемлемо», - обратился к собравшимся Александр Лукашенко.

Он призвал не допустить «стагнации региона и спокойно смотреть на рост негативных тенденций». Он предупредил чиновников, что «сделает все, чтобы заставить работать».

«Отговорки не принимаются. Стагнации не будет. Спокойно смотреть на негатив я не смогу», - заявил Александр Лукашенко.

“Начинаю подозревать откровенный саботаж”

По его словам, Витебской области дважды реструктуризировали долги: в 2016 и 2020 годах

«Теперь вы снова пришли и просите продлить выплаты аж до 2045 года. То есть никогда? - поставил вопрос белорусский лидер. - Где результаты?» - возмутился Президент.

«Начинаю подозревать откровенный саботаж. Возможно, руководство облисполкома потеряло рычаги управления регионом? Или в области происходят непоправимые процессы, требующие срочного вмешательства извне, вплоть до силовых структур?» - заявил он.

«Теперь предлагаете создать два новых крупных холдинга по глубокой переработке мяса и молока. Господь с вами, создавайте. Это ваше дело. Но каждый год в ноябре вы будете докладывать о своем героизме. Нет героизма - я вам сказал, что будет. Вы показали на малых объединениях, как вы работаете. Так будет и на крупных», - сказал Лукашенко.