Лукашенко сменил глав 3 районов на Брестчине и назначил помощника по Гродненщине. Какие ещё перестановки?

Опубликовано: 17.04.2025 15:48 , Обновлено: 17.04.2025

Президент Беларуси Александр Лукашенко 17 апреля провёл день кадровых решений, назначив новых руководителей Госкомимущества, Гродненской области и нескольких районов, а также дав согласие на перестановки в министерствах и ведомствах. Параллельно он обозначил задачи для некоторых назначенцев, включая поручение «приводить в чувство» завод «Амкодор». Интересной деталью стало назначение главами соседних районов двух братьев.

Новым председателем Государственного комитета по имуществу назначен Виталий Невера , сообщила пресс-служба президента. До этого он работал в Гродненском облисполкоме на должности зампредседателя.

Помощником президента — инспектором по Гродненской области стал Константин Бурак . Ранее он занимал должность руководителя Аппарата Совета Министров Беларуси.

На пост главы администрации Советского района Минска согласовали Александра Щековича , ранее работавший зампредседателя Федерации профсоюзов. Лукашенко сделал акцент на том, что в этом районе находится предприятие «Амкодор», у которого, по его оценке, «большие проблемы».

Первым замминистра промышленности согласован Андрей Конюшко , первым замминистра финансов — Елена Печень , замминистра сельского хозяйства — Наталья Шевцова , замминистра труда и соцзащиты — Юлия Бердникова , замминистра экономики — Кирилл Машарский .

Обратила на себя внимание ситуация с районными кадрами в Брестской области.

Александр Пачко , ранее возглавлявший Кобринский райисполком, согласован на должность председателя Столинского райисполкома. Лукашенко поинтересовался причиной такого перевода. Пачко объяснил это возвращением на «малую родину».

На освободившееся место председателя Кобринского райисполкома согласован Александр Мойсеюк (бывший глава Кобринского райсовета депутатов).

Председателем Дрогичинского райисполкома (соседний с Кобринским и недалеко от Столинского) согласован Сергей Пачко — родной брат Александра Пачко. Ранее он работал директором местного сельхозпредприятия «Алексеевичи-Агро».

Кроме того, накануне Лукашенко также объявил о решении президентов Беларуси и России назначить Сергея Глазьева новым Государственным секретарём Союзного государства. Он сменит на этом посту Дмитрия Мезенцева , который «уходит на другую работу». Он стал полномочным представителем Владимира Путина в Конституционном суде РФ.

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали, как начальник главного управления кадровой политики Администрации президента Беларуси Алексей Гуйда рассказал о планах создать в стране электронную базу под названием «Кадры», где должны будут собрать персональные данные руководителей и госслужащих.

Администрация Лукашенко пообещала создать электронную базу с данными руководителей и госслужащих. Зачем?