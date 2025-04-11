Администрация Лукашенко пообещала создать электронную базу с данными руководителей и госслужащих. Зачем?

Опубликовано: 11.04.2025 14:18 , Обновлено: 11.04.2025

Начальник главного управления кадровой политики Администрации президента (АП) Беларуси Алексей Гуйда рассказал о планах создать в стране электронную базу под названием "Кадры", где должны будут собрать персональные данные (ПД) руководителей и госслужащих.

Такую систему решили создать для “цифровизации кадровой политики” и не только. “Мы уже приступили к созданию автоматизированной информационной системы “Кадры”, - [link href=“https://belta.by/society/view/informresurs-ob-upravlencheskih-kadrah-i-gossluzhaschih-zarabotaet-v-belarusi-k-2027-godu-708442-2025/” target=“_blank” rel=“noopener”] процитировало [/link] Гуйду госагентсво БелТА.

С его слов, эта база вдобавок к сбору ПД управленцев и госслужащих позволит:

“оптимизировать” каналы взаимодействия между ведомствами,

“ускорить принятие кадровых решений”,

“расширить возможности формирования кадровых резервов”,

уйти от бумажного делопроизводства в электронное.

Представитель АП добавил, что пользоваться ресурсом, по планам, начнут “ориентировочно” в 2027 году. Больше никаких подробностей об этой системе он не озвучил.

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