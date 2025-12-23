Лукашенко сменил генпрокурора и главу Следкома

Опубликовано: 23.12.2025 13:10 , Обновлено: 23.12.2025

Президент Беларуси Александр Лукашенко 23 декабря принял ряд значимых кадровых решений. В результате в Беларуси сменился глава Следственного комитета и Генеральной прокуратуры.

Как отметили авторы Telegram-канала “Пул Первого”, близкого к пресс-службе Президента, кандидатуры на эти ключевые посты “рассматривали долго, десятки перевернули фамилий”.

В результате было решено, что в кресло генерального прокурора, которое до недавнего времени занимал Андрей Швед, сядет Дмитрий Гора, руководивший Следственным комитетом последние четыре года. Его же место займёт Константин Бычек, возглавлявший Следственное управление Комитета госбезопасности.

Назначая Гору генпрокурором, Лукашенко поручил ему устранить “все недоработки и недостатки” в работе этого ведомства.

“Прокуратура должна быть настоящим штабом. И не только по борьбе с коррупцией. Прокуратура должна на себя взять ряд полномочий, которые сейчас возложены или каким-то образом перенесены на аппарат Совета безопасности”, - потребовал глава государства.

Напомним, Андрея Шведа, возглавлявшего до этого Генеральную прокуратуру, на прошлой неделе делегаты VII Всебелорусского народного собрания избрали руководителем Верховного Суда Беларуси.

ВНС назначило генпрокурора Шведа главой Верховного Суда Беларуси