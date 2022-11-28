Лукашенко решил полететь к Путину «в ближайшее время»

Опубликовано: 28.11.2022 13:19 , Обновлено: 28.11.2022

Александр Лукашенко 28 ноября заявил, что «в ближайшее время» в очередной раз встретится с президентом России Владимиром Путиным.

Об этом он сказал на встрече с губернатором Приморского края РФ Олегом Кожемяко.

По словам Лукашенко, они среди прочего обсудят импортозамещение. Он убежден, что продвинуться в этой сфере, если решат «какие-то мелкие вопросы».

На какую именно дату запланирована встреча — неизвестно.

Ранее Лукашенко уже анонсировал встречу с российским президентом «в ближайшее время». Тогда он сказал, что на переговорах они должны «окончательно подвести итоги этого года».

Если встреча состоится, то по счету она будет 9-й за 2022 год.

Лукашенко решил встретится с Путиным 9-й раз за год