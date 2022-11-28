Лукашенко решил полететь к Путину «в ближайшее время»
Александр Лукашенко 28 ноября заявил, что «в ближайшее время» в очередной раз встретится с президентом России Владимиром Путиным.
Об этом он сказал на встрече с губернатором Приморского края РФ Олегом Кожемяко.
По словам Лукашенко, они среди прочего обсудят импортозамещение. Он убежден, что продвинуться в этой сфере, если решат «какие-то мелкие вопросы».
На какую именно дату запланирована встреча — неизвестно.
Ранее Лукашенко уже анонсировал встречу с российским президентом «в ближайшее время». Тогда он сказал, что на переговорах они должны «окончательно подвести итоги этого года».
Если встреча состоится, то по счету она будет 9-й за 2022 год.