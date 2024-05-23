Лукашенко разрешил продлить гарантию на российское оборудование БелАЭС
В четверг, 23 мая, Александр Лукашенко подписал закон о ратификации протокола к соглашению с Россией о строительстве Белорусской атомной электростанции. Согласно документу, гарантию на срок обслуживания оборудования планируют продлить. Соответствующий закон опубликовали на Национальном правовом Интернет-портале.
В протоколе говорится, что двухлетнюю гарантию на оборудование могут продлить на больший период “с учётом срока строительства АЭС”. Кроме того, теперь формирование цен на ядерное топливо и условия его поставки будут согласовываться “российскими и белорусскими компетентными органами” — Министерством энергетики РБ и госкорпорацией “Росатом”, передало информагентство “БелТА”.
Согласно документу, цены на топливо с работами по обогащению, конверсией и фабрикацией ядерного топлива устанавливаются как для российских АЭС, а стоимость уранового сырья – по спотовым котировкам на мировом рынке.
[info_b]Второй энергоблок БелАЭС в Островце запустили 13 мая 2023 года. В этом году его должны сдать в промышленную эксплуатацию – тогда станция будет генерировать около 18,5 млрд кВт/ч электроэнергии в год, что позволит замещать порядка 4,5 млрд м3 природного газа.[/info_b]
Ранее Telegraf.news писал, что в Латвии назвали шесть мест в стране, где возможно строительство АЭС. Одна из локаций — около озера Разнас, это примерно в 30 км от границы с Беларусью.
В Латвии предложили построить АЭС в 30 км от границы с Беларусью