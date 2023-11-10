Лукашенко рассказал, зачем "очистил партийное поле" в Беларуси и что делать оставшимся

Опубликовано: 10.11.2023 12:47 , Обновлено: 10.11.2023

Александр Лукашенко 10 ноября принял у себя во Дворце Независимости глав 4 партий, которые прошли регистрацию и перерегистрацию за 2023 год. Он рассказал, им почему из 15 остались только они.

“В ходе перерегистрации мы очистили партийное поле от декоративных объединений и тех, чья деятельность направлена на подрыв основ конституционного строя нашей страны”, - заявил пришедшим Александр Лукашенко.

Он предупредил глав партий, чтобы они объяснили белорусам, что они “должны не просто понимать, а принимать как аксиому”, что в Беларуси будет только “президентская республика”.

Александр Лукашенко рассказал, что он не хочет “копировать разного рода темы из советской, российской истории, тем более западный опыт”. “Мы не воссоздаем КПСС, не строим партию власти, не разделяем общество по партийной принадлежности”, - заявил он.

Что касается оставшихся партий, то Лукашенко заявил, что они должны “стать помощником власти в разъяснении принимаемых решений”.

“Предназначение партий - не бороться с государством, a конкурировать между собой на уровне проектов, законодательных инициатив”, - указал он собравшимся главам партий на из место у системе.

Ранее Телеграф сообщил, что количество партий в Беларуси в 2023 году сократилось с 15 до 4.

Теперь это:

Белорусская партия «Белая Русь»,

Либерально-демократическая партия Беларуси (ЛДБП),

Коммунистическая партия Беларуси (КПБ),

Республиканская партия труда и справедливости (РПТС).

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