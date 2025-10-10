Лукашенко рассказал, возможно ли восстановить Советский союз

Опубликовано: 10.10.2025 11:15 , Обновлено: 10.10.2025

Президент Беларуси Александр Лукашенко 10 октября, выступая на заседании Совета глав государств СНГ в Душанбе, рассказал, можно ли, по его мнению, сегодня восстановить Союз Советских Социалистических Республик (СССР).

В своём выступлении Лукашенко отметил, что каждому из государств - членов СНГ сегодня приходится сталкиваться с одними и теми же геополитическими угрозами и решать одни и те же задачи, такие как противодействие терроризму, укрепление надежности границ и борьба с транснациональной преступностью.

Он высказался за то, чтобы действовать сообща, в формате партнёрства, “максимально расширяя взаимодействие без всяких закрытых тем” и выработать единую экономическую стратегию на пространстве СНГ.

“Без экономической составляющей не будет никого сотрудничества, ни политического, ни дипломатического, ни военного. Давайте не потеряем то, что наработано поколениями наших людей”, - процитировал выступление Лукашенко Telegram-канал “Пул Первого”, близкий к его пресс-службе.

При этом Президент Беларуси признал, что полный возврат к формату СССР в нынешних реалиях невозможен.

“Я никого не агитирую, чтобы мы восстановили Советский Союз, - это невозможно сегодня, но экономическое пространство надо сохранить”, - высказал своё мнение Лукашенко.

В Администрации Президента (АП) также отметили, что “абсолютным приоритетом” для стран СНГ Лукашенко назвал “обеспечение безопасности и сохранение мира на пространстве Содружества”.

“Мы не должны допустить, чтобы государства СНГ оказались втянуты в опаснейшие авантюры, угрожающие как нашему региону, так и всему человечеству”, - процитировали в АП выступление главы белорусского государства.

Ранее Telegraf.news рассказал, что весной этого года Лукашенко объяснил, почему Беларусь и Россия при создании единого пространства своего Союзного государства решили отойти от того понимания устройства, на основе которого был в своё время выстроен Советский Союз.

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