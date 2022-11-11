Лукашенко рассказал полякам, как их "одиозные политики" заставили страдать миллионы людей

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Опубликовано: 11.11.2022 09:04 , Обновлено: 11.11.2022

Александр Лукашенко 11 ноября поздравил "духовно близких" белорусам поляков с Праздником Независимости. В своем обращении он обвинил "одиозные" польские власти в создании "лживых образов" и снижении уровня жизни европейцев.

“К сожалению, за грубые ошибки одиозных польских политиков сегодня должны расплачиваться обычные граждане вашей страны. Искусственно созданные лживые образы врагов в лице Беларуси и России привели к ухудшению уровня жизни всех европейцев, подорвали доверие в международных отношениях и вынудили страдать миллионы людей”, - [link href=“https://president.gov.by/ru/events/pozdravlenie-narodu-polshi-s-prazdnikom-nezavisimosti” rel=“noopener” target=“_blank”] заявил [/link] Александр Лукашенко в своем поздравлении.

В то же время, он пожелал полякам мирного неба и пообещал быть готовым поделиться с ними “последней краюхой хлеба” как и завещал “польский классик”. А ещё призвал строить “мосты дружбы”, вместо заборов с колючей проволокой.

Ранее Телеграф сообщил, что Александр Лукашенко заявил, что надо активно развивать “историческую политику” в Беларуси и на примере своих познаний о Речи Посполитой и ВКЛ рассказал, как это может быть.

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