Лукашенко рассказал, почему проводил совещание по ценам шепотом

🎥 Видео

Опубликовано: 21.12.2023 15:33 , Обновлено: 21.12.2023

Александр Лукашенко 21 декабря призвал собравшихся у него во Дворце Независимости чиновников проводить совещание шепотом. Так он все мероприятие и делал.

“Деньги любят тишину” - подписали видео в ТГ-канале “Пул первого”, который администрируется его пресс-службой. Но дело оказалось не в суевериях.

«Голоса нет, поэтому будет шепотом проводить совещание. Переносить его тоже некуда – Новый год. Да и мы обещали вернуться к вопросу ценообразования», – слышно на видео, опубликованном его пресс-службой.

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Ранее Телеграф сообщил, что Александр Лукашенко заявил 21 декабря на совещании по ценам, что чиновники из правительства сделали недостаточно для выращивания огурцов в Беларуси в зимний период. По данным Белстата, в декабре цены на огурцы по сравнению с ноябрем выросли почти на 66%.

Лукашенко приказал чиновникам «подсвечивать» огурцы и «шевелиться»