Лукашенко рассказал, почему «чествовал» на 8 марта мужчин

Опубликовано: 07.03.2023 12:03 , Обновлено: 07.03.2023

Александр Лукашенко на торжественной церемонии накануне 8 Марта во Дворце Независимости поздравил не только женщин, но и мужчин.

Там он вручил государственные награды «деятелям различных сфер», а генеральские погоны — военным. И заявил, что «трудно придумать более подходящее по духу и по смыслу мероприятие для Года мира и созидания».

Лукашенко заявил, что «чествует», кроме женщин, и «настоящих мужчин», а именно офицеров, генералов, ведь они «тоже являются олицетворением Года мира и созидания». По его словам, «под их надежной защитой наши суверенитет, наша тихая и спокойная жизнь».

В конце он поздравил всех «с высокими наградами и званиями», а женщин — с наступающим праздником.

Ранее Телеграф писал, что Александр Лукашенко 27 февраля созвал совещание с силовиками в узком составе. Он приказал пограничникам, КГБшникам, милиции и военным следить за «мельчайшей агрессивностью» на границе.