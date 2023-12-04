Лукашенко рассказал, о чём допрашивал чиновников перед поездкой в Китай

Опубликовано: 04.12.2023 11:59 , Обновлено: 04.12.2023

Александр Лукашенко 4 декабря провел переговоры с председателем Китайской народной республики Си Цзиньпином. В Администрации белорусского президента рассказали, о чём "допрашивал своих коллег" Лукашенко перед поездкой и ради какого "единственного вопроса" он лично полетел в Пекин и за что мир "будет благодарен Великому Китаю".

В общей сложности встреча Лукашенко с Си Цзиньпином длилась более трех часов, и если китайское новостное агентство Xinhua пока ограничилось лишь кратким отчётом и протокольной съёмкой, в администрации белорусского президента раскрыли некоторые подробности встречи. По данным пресс-службы, речь на переговорах шла об “укреплении стратегического взаимодействия” двух стран.

По словам Лукашенко, развитие “всестороннего и всепогодного стратегического сотрудничества” Беларуси и Китая определяется “единством идеологий и самой логикой мировых событий и процессов”. Он рассказал Си Цзиньпину о том, что, готовясь к визиту в Китай, “допрашивал своих коллег о том, что надо сделать” для развития двухсторонних отношений.

“Мы не нашли ни одного вопроса, по которому бы не было движения. Единственный вопрос, который я хотел бы с Вами обсудить сегодня, - это скорость”, - объяснил причину своего визита в Пекин Лукашенко.

По его словам, время сейчас очень “настолько спрессовано, что мы порой отстаем, не успеваем”, а “кто первый придет к своей цели, тот и будет на вершине”. При этом Беларусь, по словам Лукашенко, “очень заинтересована” в том, чтобы “Китай был мощной державой, чтобы Китай развивался”.

“Самое главное, что целью Вы определили единую судьбу человечества. В отличие от западных стран, которые пытаются разрубить все на части, Вы поставили единую цель для всех. Кто может спорить с этим? Никто. Мир будет за это благодарен Великому Китаю”, - заявил Лукашенко, комментируя концепцию китайского правительства “Пояс и Путь”.

[info_b]Китайская инициатива “Пояс и путь”, впервые озвученная Си Цзиньпином осенью 2013 года, помимо собственного экономического развития Китая предполагает активное развитие внешнеэкономических связей и внешних геополитических связей страны. Сами власти Китая рассматривают инициативу как интеграционный мега-проект с Китаем в качестве лидера, способного предоставить общественные блага другим странам региона. [/info_b]

В свою очередь председатель КНР, как сообщили в Администрации белорусского президента, заявил, что китайская сторона “готова вместе с белорусскими партнерами укреплять стратегическое взаимодействие во имя создания Сообщества единой судьбы человечества”.

Напомним, перед визитом в Китай Лукашенко посетил Объединенные Арабские Эмираты, где выступил на Всемирном саммите по борьбе с изменением климата под эгидой ООН.

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