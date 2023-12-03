Лукашенко из ОАЭ улетел в Китай. Зачем?

Опубликовано: 03.12.2023 09:26 , Обновлено: 15.11.2024

Александр Лукашенко 3 декабря улетел в Китай. Об этом сообщили в его пресс-службе утром того же дня.

Там назвали визит “рабочим”. В понедельник 4 декабря в Пекине должны состоятся переговоры Александра Лукашенко с главой Китая Си Цзиньпином.

По информации пресс-службы, обсуждать они намерены “вопросы торгово-экономического, инвестиционного и международного сотрудничества”. Кроме того, Лукашенко планирует посетить несколько мероприятий “социально-гуманитарного направления”.

[info_b]В последний раз он был в Китае в феврале-начале марта.[/info_b]

Лукашенко направился в Китай прямо из Объединенных Арабских Эмиратов, передает Sputnik. Он улетел туда 29 ноября, где выступил на Всемирном саммите по борьбе с изменением климата под эгидой ООН (COP28).

По словам министра иностранных дел Беларуси Сергея Алейника, там Лукашенко также встретился с президентами Азербайджана, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана..

Лукашенко улетел в ОАЭ. Зачем?